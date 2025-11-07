Advertisement

لبنان

الأسمر: الكرة الآن في ملعب مجلس النواب

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1439139-638981055771032845.png
Doc-P-1439139-638981055771032845.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب سعيد الأسمر على منصة "إكس": "إقرار الحكومة لمشروع القانون المعجّل المكرّر الذي يسمح للمغتربين بالاقتراع من دول الانتشار، خطوة وطنية متقدمة، وانتصار لحق المشاركة السياسية لكلّ أبناء هذا الوطن أينما وجدوا. وإثبات من الحكومة أنّها، في المفاصل الأساسية، تضعُ مصلحة الوطن فوق كلّ تهديد أو ضغط حزبي. الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وسنواصل العمل بكلّ إصرار لإقرار هذا القانون حتى يصبح صوت الاغتراب جزءاً أساسياً من القرار الوطني".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الكرة الآن في ملعب حماس بشأن خطة غزة (العربية)
lebanon 24
07/11/2025 12:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
lebanon 24
07/11/2025 12:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: الكرة في ملعب حكومة طالبان الأفغانية للتوصل لهدنة دائمة
lebanon 24
07/11/2025 12:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز النائب الان عون بالتزكية بمنصب امين سر مجلس النواب
lebanon 24
07/11/2025 12:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

القرار الوطني

سعيد الأسمر

سعيد ا

الكرة

ساسي

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24