الأسمر: الكرة الآن في ملعب مجلس النواب
Lebanon 24
07-11-2025
|
02:44
A-
A+
كتب النائب
سعيد الأسمر
على منصة "إكس": "إقرار الحكومة لمشروع القانون المعجّل المكرّر الذي يسمح للمغتربين بالاقتراع من دول الانتشار، خطوة وطنية متقدمة، وانتصار لحق المشاركة السياسية لكلّ أبناء هذا الوطن أينما وجدوا. وإثبات من الحكومة أنّها، في المفاصل الأساسية، تضعُ مصلحة الوطن فوق كلّ تهديد أو ضغط حزبي.
الكرة
الآن في ملعب مجلس النواب، وسنواصل العمل بكلّ إصرار لإقرار هذا القانون حتى يصبح صوت الاغتراب جزءاً أساسياً من
القرار الوطني
".
