لبنان
بعد فرض عقوبات على ممولي "الحزب".. تعليق للسفارة الأميركية في بيروت
Lebanon 24
07-11-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بموازاة التصعيد
الإسرائيلي
في
لبنان
، أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من
إيران
إلى "
حزب الله
" عام 2025.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان الخميس، إن
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التابع لها "قرر اتخاذ إجراء لدعم نزع سلاح حزب الله عبر فرض عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من حزب الله إلى إيران في 2025".
واعتبر البيان أن "استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل الأموال غير المشروعة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني من خلال مزج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة".
في السياق، علّقت السفارة الأميركية عبر حسابها على "أكس"، على موضوع فرض عقوبات جديدة، قائلة:" ستواصل
الولايات المتحدة
استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن حزب الله لم يعد يشكل تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".
