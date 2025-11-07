منسى: للضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، الجنرال نيك كارتر على رأس وفد معهد " بلير للتغيير العالمي".

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، وفي حاجات الجيش من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التحضيرات الجارية لتولّي مهام قوات العاملة في الجنوب بعد انتهاء مهامها نهاية العام 2026.

كما تناول اللقاء أيضًا ،الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة الهادفة إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها.



كذلك تم التطرق إلى العلاقات مع ، والانخفاض الملحوظ في نسبة التهريب الذي شكّل أحد أبرز أسباب التوترات على الحدود، إضافةً إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش.



وفي السياق، شدّد منسى على "ضرورة ممارسة الضغط على العدو للبدء بتنفيذ القرار 1701 ، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكّل نموذجًا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة كامل الأراضي ".