لبنان
منسى: للضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، الجنرال نيك كارتر على رأس وفد معهد "
توني
بلير للتغيير العالمي".
وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، وفي حاجات الجيش من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التحضيرات الجارية لتولّي مهام قوات
الأمم المتحدة
العاملة في الجنوب بعد انتهاء مهامها نهاية العام 2026.
كما تناول اللقاء أيضًا ،الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة
الحكومة اللبنانية
الهادفة إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها.
كذلك تم التطرق إلى العلاقات مع
سوريا
، والانخفاض الملحوظ في نسبة التهريب الذي شكّل أحد أبرز أسباب التوترات على الحدود، إضافةً إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش.
وفي السياق، شدّد منسى على "ضرورة ممارسة الضغط على العدو
الإسرائيلي
للبدء بتنفيذ القرار 1701
من جهته
، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكّل نموذجًا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة
الدولة على
كامل الأراضي
اللبنانية
".
وزير الدفاع الوطني
الحكومة اللبنانية
الأمم المتحدة
وزير الدفاع
الإسرائيلي
الدولة على
اللبنانية
إسرائيل
تابع
