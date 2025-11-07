Advertisement

لبنان

كرم: نتقدّم بثبات لتحرير بلادنا من تسلّط الدويلات والفساد

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:26


كتب النائب فادي كرم على منصة "إكس": "خطوة وراء خطوة نتقدّم بثبات لتحرير بلادنا من تسلّط الدويلات والفساد عليه. البارحة كان قرار الحكومة بفتح المجال للمنتشرين للمشاركة في صناعة سياسة بلادهم. المسؤولية تقع اليوم على اهلنا في الانتشار للتسجيل والمشاركة لمحاسبة من جلب الحروب والكوارث لبلادهم ومن تحالف معه وسهّل له ذلك".
