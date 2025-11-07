26
لبنان
جعجع التقى وفد بلديتي دير دوريت وعبيه - عين درافيل.. وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
رئيس حزب
"القوات اللبنانيّة"
سمير جعجع
استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب. وقد التقى اليوم وفد بلدية "دير دوريت"– الشوف، برئاسة شربل عبدالنور ونائبته ليال راجحة، يرافقه مختارا البلدة: يوسف حنا، الياس
سعادة
، مختار بنويتي زاهر ابو رجيلي، مختار وادي بنحليه سليم انطون، مختار وادي دير دوريت جان راشد، في حضور: منسق المنطقة جوزيف تابت،
عضو المجلس
المركزي الدكتور
جورج
سعادة، الرفيق جان
ميشال عون
، رئيس مركز البلدة جوزف سعد وأعضاء مكتب المنسقيّة والهيئة الإداريّة في المركز.
كذلك استقبل
جعجع
مجلس بلدية
"عبيه - عين درافيل" – عاليه، برئاسة هيثم حمزة ونائبه انطوان سعادة، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى، منسق المنطقة طوني بدر، عن مركز عبيه عماد خوري ويوسف خوري، رئيس مركز "عين درافيل" ميشال خوري.
وقد جرى البحث مع الوفدين في "التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدتين وحاجاتهما".
