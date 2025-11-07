Advertisement

لبنان

جعجع التقى وفد بلديتي دير دوريت وعبيه - عين درافيل.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1439179-638981089531320858.png
Doc-P-1439179-638981089531320858.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب. وقد التقى اليوم وفد بلدية "دير دوريت"– الشوف، برئاسة شربل عبدالنور ونائبته ليال راجحة، يرافقه مختارا البلدة: يوسف حنا، الياس سعادة، مختار بنويتي زاهر ابو رجيلي، مختار وادي بنحليه سليم انطون، مختار وادي دير دوريت جان راشد، في حضور: منسق المنطقة جوزيف تابت، عضو المجلس المركزي الدكتور جورج سعادة، الرفيق جان ميشال عون، رئيس مركز البلدة جوزف سعد وأعضاء مكتب المنسقيّة والهيئة الإداريّة في المركز.
Advertisement
 
كذلك استقبل جعجع مجلس بلدية "عبيه - عين درافيل" – عاليه، برئاسة هيثم حمزة ونائبه انطوان سعادة، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى، منسق المنطقة طوني بدر، عن مركز عبيه عماد خوري ويوسف خوري، رئيس مركز "عين درافيل" ميشال خوري.
 
وقد جرى البحث مع الوفدين في "التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدتين وحاجاتهما".
مواضيع ذات صلة
جعجع يعقد لقاء مع وفد بلدية عين زحلتا في معراب
lebanon 24
07/11/2025 14:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
lebanon 24
07/11/2025 14:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى الوزير شحادة.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
07/11/2025 14:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل التقى وفداً من حزب الشعب الأوروبي وعبد المسيح... وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
07/11/2025 14:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عضو المجلس

مجلس بلدية

سمير جعجع

ميشال عون

الاختيار

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2025-11-07
07:27 | 2025-11-07
07:26 | 2025-11-07
07:20 | 2025-11-07
07:19 | 2025-11-07
07:15 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24