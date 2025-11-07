جعجع التقى وفد بلديتي دير دوريت وعبيه - عين درافيل.. وهذا ما جرى بحثه

Advertisement

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب. وقد التقى اليوم وفد بلدية "دير دوريت"– الشوف، برئاسة شربل عبدالنور ونائبته ليال راجحة، يرافقه مختارا البلدة: يوسف حنا، الياس ، مختار بنويتي زاهر ابو رجيلي، مختار وادي بنحليه سليم انطون، مختار وادي دير دوريت جان راشد، في حضور: منسق المنطقة جوزيف تابت، المركزي الدكتور سعادة، الرفيق جان ، رئيس مركز البلدة جوزف سعد وأعضاء مكتب المنسقيّة والهيئة الإداريّة في المركز.كذلك استقبل "عبيه - عين درافيل" – عاليه، برئاسة هيثم حمزة ونائبه انطوان سعادة، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى، منسق المنطقة طوني بدر، عن مركز عبيه عماد خوري ويوسف خوري، رئيس مركز "عين درافيل" ميشال خوري.وقد جرى البحث مع الوفدين في "التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدتين وحاجاتهما".