Advertisement

لبنان

رسائل "القومي العربي" في بيروت: دعم لغزّة ورفض لـ"الاستباحة"

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1439191-638981102308270952.png
Doc-P-1439191-638981102308270952.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزّة خليل الحية، خلال المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت، أنّ "طوفان الأقصى" كان ردًا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد. وقال إنّ غزّة "جريحة ولكنها عظيمة" وتنادي لمواصلة الطريق نحو الأهداف الوطنية المشروعة، مشددًا على أنّ فلسطين ستبقى كما بقيت غزّة "ببحرها ورجالها ونسائها وأطفالها" وأنّ الظلم "سيزول". واعتبر أنّ السابع من تشرين الاول "سطّر ملحمة بطولية داخل فلسطين وعلى حدودها"، واضعًا "الطوفان" أمام واجب كبير "لوضع الخطط ومراكمة القدرات للسير نحو تحرير فلسطين".
Advertisement

من جانبه، قال مسؤول العلاقات الدولية والعربية في حزب الله عمّار الموسوي إن قادة العالم الغربي "هرعوا إلى الأراضي المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب "امتدح الجنود الصهاينة وأقرّ بالمشاركة مع العدو في كل الحروب التي خاضها ضد شعوب المنطقة". وأوضح أنّ الهدف "كان ولا يزال ضرب المقاومة تحت عنوان السلام الإبراهيمي»، مؤكدًا دخول الحزب "معركة الإسناد إلى جانب غزّة إيمانًا بأحقية القضية" وعدم الندم على هذا القرار، ومعتبرًا ما قام به اليمن "حجّة بالغة علينا جميعًا وعلى الأمتين العربية والإسلامية"، موجهًا الشكر لحكومات أميركا اللاتينية وشعوبها "وفي طليعتها البرازيل وفنزويلا وكولومبيا وكوبا وغيرها".

بدوره، قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن "العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أميركية إلى فرض معادلة الاستباحة وأن يُوجَّه اللوم دائمًا إلى الضحية"، معتبرًا أنّ "الموالين للعدو يتعاونون معه دون اكتراث للخسائر على الأمة". وأشار إلى أنّ "المخطط الصهيوني" يسعى لإقامة ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى"، لافتًا إلى أنّ "جبهات الإسناد كان لها دور بارز في هذه الجولة على مدى عامين"، وأنّ "دور حزب الله يتصدر جبهات الإسناد بثباته العظيم وإسهامه الكبير وتضحياته".
 
من جانبه، قال جورج إبراهيم عبد الله خلال افتتاح الدورة، أن انعقاد هذا المؤتمر هو فعل صمود في وجه كل المؤامرات الإمبريالية في المنطقة.

أضاف:" انعقاد المؤتمر اليوم هو فعل مقاومة كفكرة أساسية تتحرك بموجبها الشعوب في مواجهة الامبريالية".
مواضيع ذات صلة
قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي في المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت: العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أميركية إلى فرض معادلة الاستباحة وأن يتوجه اللوم دائماً إلى الضحية
lebanon 24
07/11/2025 14:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء القومي" يرفض صفقة ترامب ويطالب بدعم غزة
lebanon 24
07/11/2025 14:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: "قسد" ترفض الاندماج وتمثل تهديدًا للأمن القومي الإقليمي
lebanon 24
07/11/2025 14:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
lebanon 24
07/11/2025 14:42:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

دونالد

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2025-11-07
07:27 | 2025-11-07
07:26 | 2025-11-07
07:20 | 2025-11-07
07:19 | 2025-11-07
07:15 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24