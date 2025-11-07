شراكة أكاديمية – تكنولوجية غير مسبوقة لإدخال لبنان إلى خريطة الروبوتات العالمية

Advertisement

أطلقت الجامعة - الأميركية (LAU) برنامج VEX Robotics Lebanon لدعم قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وترجمت الجامعة مبادرتها بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع(METECH) Middle East Technologies وVEX Robotics وشريكها الاقليمي المتمثل بمؤسسة Robotics Education & Competition (REC) لإلهام الابتكار، وتدريب المعلمين، وتمكين الجيل القادم من المهندسين والمخترعين. وتمهد الاتفاقية الطريق لبرامج الروبوتات VEX الرسمية في لبنان وإستطراداً لمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مسابقات وطنية سنوية لاختيار الفرق التي ستمثل لبنان في بطولة روبوتات VEX العالمية، التي اعترفت بها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر مسابقة روبوتات عبر الإنترنت. وتستضيف الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) المركز للتدريب والموارد في البلاد، حيث تُوفر تدريبًا للمدربين والمعلمين، وتُشرك أعضاء هيئة التدريس كمرشدين وحكام خلال المسابقات.أقيم احتفال التوقيع في حرم الجامعة في جبيل في حضور الدكتور كمال شحادة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، الوكيل الاكاديمي الدكتور نصر، عميد كلية الهندسة الدكتور ميشال خوري، وممثلين عن المؤسسات المشاركة في اتفاقية الشراكة، واساتذة الجامعة وطلاب ومهتمين.وتحدث الوزير شحادة، مسلطًا الضوء على اهمية الاتفاقية – المبادرة باعتبارها استثمارًا حيويًا في شباب لبنان. وقال: "أعتقد أن لدينا جيلًا موهوبًا وخلاقاً بشكل استثنائي. في كل مرة ألتقي فيها شبابًا وشابات، يُذكّرونني بأسباب قيامنا بما نقوم به، وهذا يمنحنا الأمل بالمستقبل".ورأى أن "تعزيز مكانة لبنان العالمية، ليس مجرد مسألة وطنية، فنحن نؤمن بشبابنا ونعقد آمالًا كبيرة عليهم، وإنجازاتهم على الساحة العالمية تُثبت أنها حقيقة واقعة". (الوكالة الوطنية)