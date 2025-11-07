Advertisement

لبنان

نواب أمام وضع "غير مستقر"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:52
تحدثت مصادر سياسية عن أنّ بعض النواب في دائرة الشوف - عاليه يواجهون وضعاً غير مُستقرّ انتخابياً، ذلكَ أنّ الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء النواب لم تحسُم حتى الآن خياراتها بترشيحهم.
وعلى صعيد "التيار الوطني الحر"، فإنّ حملاته الانتخابية ضمن الشوف ليست "صاخبة" مقارنة بأطراف أخرى تتحدث عن ترشيحات، الأمر الذي يعكسُ مناخاً غير واضحٍ بالنسبة للتحالفات وأيضاً للشخصيات التي من الممكن أن يتواصل "الوطني الحر" معها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

