نواب أمام وضع "غير مستقر"

تحدثت مصادر سياسية عن أنّ بعض النواب في - عاليه يواجهون وضعاً غير مُستقرّ انتخابياً، ذلكَ أنّ الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء النواب لم تحسُم حتى الآن خياراتها بترشيحهم.

Advertisement