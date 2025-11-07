Advertisement

لبنان

بحث لبناني–فرنسي في التحضيرات لاجتماع وزراء خارجية “الاتحاد من أجل المتوسط”

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:18
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسّط ناديا حي والوفد المرافق وتم التباحث في التحضيرات الجارية لاجتماع وزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي سيعقد في برشلونة نهاية الشهر الجاري، إضافة الى أبرز مجالات التعاون التي يمكن للبنان الاستفادة منها في إطار الشراكة الأورومتوسطية.
لبنان

