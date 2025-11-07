Advertisement

لبنان

في هذه المناطق.. توقيف مروّجين للمخدرات وضبط أسلحة وذخائر حربية

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:28
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، وإلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 5 / 11 /2025 المتعلق بملاحقة المتورطين في إشكالات، أوقفت دورية من المديرية المواطنَين (ع.ز.) و(ح.ر.) لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية – المتن بتاريخ 3 / 11 /2025، وهما مطلوبان لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات، وإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل المطلوبَين (ن.ز.) و(ب.ز.) في منطقة الشراونة – بعلبك وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية وسترات عائدة لأجهزة أمنية تُستَخدم لتسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات، كما عملت الدورية على إتلاف 3 خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل بلدة إيعات – بعلبك.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
 
