لبنان

الأمن العام يفتح مهلة طلبات منح وتجديد التفاويض لموظفي ومندوبي المؤسسات

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:54
Doc-P-1439257-638981206885052273.jpeg
Doc-P-1439257-638981206885052273.jpeg photos 0
صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن مهلة المباشرة باستقبال طلبات منح أو تجديد التفاويض الممنوحة لموظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة المختلطة وغير المختلطة وغيرها من الأشخاص المعنويين (شركات ... )، التي تخولهم الدخول الى مباني ومقرات الأمن العام لتقديم ومتابعة المعاملات العائدة للعمال والعاملات الأجانب الذين يعملون في الشركات أو المؤسسات ، وذلك إعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/١ ولغاية تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٣١.
للإطلاع على المستندات المطلوبة ومكان تقديم الطلب ولمزيد من المعلومات، يمكن :
- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية.
- مراجعة صفحات الأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية.
- الإتصال على الرقم ١٧١٧.
