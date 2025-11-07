مرقص: الأمم المتحدة شريك للبنان في التنمية والإعمار منذ تأسيسها

Advertisement

أطلق وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص و القائمة بأعمال مركز للإعلام في سينتيا خوري، في مرتمر صحافي عقد في مقر الوزارة، الملف الإعلامي الاقتصادي التنموي بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عاماً من الشراكة مع والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، والذي سيُنتَج بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي" من إعداد وتقديم الإعلامية غادة بلّوط زيتون المتخصصة بقضايا التنمية المستدامة .يواكب البرنامج عبر ندواته الحوارية الميدانية مسيرة تنفيذ الحكومات العربية، عبر استراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اجندة 2030 برعاية ومشاركة خبراء من الأمم المتحدة والقطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.بداية، القى الوزير مرقص كلمة رحب فيها بالجميع "في كنفِ وزارة الإعلام، في هذا اللقاءِ المميز، الذي يوثق اليومَ عملا تنمويا رائدا، وذلك في إطار الاحتفال بثمانيةِ عقود على تأسيسِ الأممِ المتحدة، المؤسسةِ التي شكلت ولا تزال ركنا أساسيا من بناءِ التعاونِ الدولي، وترسيخِ قيمِ السلامِ والتنميةِ والعدالة".وقال:"منذ تأسيسها، كانت الأمم المتحدة إلى جانبِ ، في محطاتِهِ الصعبة كما في إنجازاتهِ، داعمة لمسيرتهِ في التنميةِ والإعمار، وشريكة في جهودهِ نحو الإصلاحِ والنهوضِ الاقتصادي والاجتماعي. واليوم، ونحن نحتفل بمرورِ ثمانين عاما على هذه المنظمةِ العريقة، نؤكد مجدداً التزامَ لبنانَ بمبادئها وأهدافِها، وبخاصة أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تمثل خارطة طريق نحو مستقبلٍ أكثر عدلا وإنصافا للأجيالِ ".واشار الى إن "هذا المشروع الإعلامي الذي نطلقه اليوم، بالتعاونِ مع مركزِ الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وبالشراكةِ مع "تلفزيون لبنان" ومع برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي هو من إعداد وتقديم الإعلامية غادة بلوط زيتون،يشكل خطوة نوعية في توثيقِ مسارِ التعاونِ المشترك بين وكالاتِ الأمم المتحدة والحكوماتِ العربية، وتسليط الضوء على إنجازاتِها ومشاريعِها في مجالات التنمية، الاقتصاد، التعليم، البيئة والمجتمع".وقال:" الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل هو شريك فاعل في عمليةِ التنمية، إذ يعزز وعي الرأي العام حول الأهدافِ التنموية، ويقدم نماذج حقيقية في التعاونِ الدولي".أضاف مرقص :"إن وزارة الإعلام، وهي تواكب هذا الحدث، تؤكد استعدادها الدائم لأن تكون منبرا مفتوحا أمام الوطنيةِ والتنمويةِ والإنسانية، وإطارا جامعا لكل مبادرة تسعى إلى بناء لبنان أفضل".وأشار الوزير مرقص الى أن "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة ولا خلاص للبنان الا عبر الشرعية الدولية ولطالما كانت الأمم المتحدة الى جانب لبنان بدءا من قوة حفظ السلام وصولا الى قوة "اليونيفيل" ولا مناص دائما الا بسلوك القنوات العائدة للأمم المتحدة ، والدليل على ذلك جنود "اليونيفيل" الموجودين في والذين يقومون بمهماتهم ويقدمون تضحيات كبيرة وهم خير دليل أن الأمم المتحدة تساند لبنان". (الوكالةالوطنية)