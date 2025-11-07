Advertisement

لبنان

"أجواء ديمقراطية".. هذه نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة سيدة اللويزة - برسا

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:51
أعلنت جامعة سيدة اللويزة – برسا في بيان، أن "الإنتخابات الطالبية في الجامعة، جرت وسط أجواء طغت عليها روح الديمقراطية".
ووفق بيان الجامعة، فقد جاءت نتائج الانتخاب بحسب الكليات وفق التالي:
 
 
- لائحة "قوة الارادة": ماثيو تقلا، كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية


- جان بول متى، كلية العلوم الإنسانية


- كريستيان جروج، كلية الهندسة


- جويل الطحش، كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة


- اليشا جروج، كلية إدارة الأعمال


- روسا ماريا فارس، كلية التمريض والعلوم الصحية.
 
 
 
 
