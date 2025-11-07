Advertisement

لبنان

رسمياً.. هذا ما أعلنته فرنسا عن لبنان و "حزب الله"!

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:32
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "باريس تدعم الجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب الله"، مؤكدة "الدعم الكامل لخطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة في جنوب لبنان".
وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، أنَّ "تجريد حزب الله من السلاح هو مهمّة القوات المُسلحة اللبنانية"، داعية "إسرائيل إلى الانسحاب من النقاط الـ5 في لبنان".
 

كذلك، أدانت الوزارة أيضاً "كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين في جنوب لبنان".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24