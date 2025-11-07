24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
Lebanon 24
07-11-2025
|
13:22
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها
المديرية العامة لأمن الدولة
في ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفّذتها دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة بتاريخ 7/11/2025 في الحيّ
الغربي
لمخيّم شاتيلا، لتوقيف المدعو (خ.ع.أ.) الملقّب بـ"أبو عبيدة" وشقيقه (خ.ع.أ.)، وهما مطلوبان بموجب عدّة مذكرات عدلية بجرائم السلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على دوريات أمنية، وسرقة سيارات، أبرزها عملية سلب عنصرين من
الجيش اللبناني
بتاريخ 5/7/2025، وسلب موظف في "الأونروا" بتاريخ 7/11/2025.
وخلال عملية التوقيف، تعرّضت الدورية لإطلاق نار من المطلوبَين، مما اضطرّ عناصرها إلى الردّ بالمثل على مصادر النار، ما أدّى إلى إصابتهما. وقد جرى نقلهما لاحقًا إلى
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
في
بيروت
.
