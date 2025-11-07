عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:



في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها في ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفّذتها دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة بتاريخ 7/11/2025 في الحيّ لمخيّم شاتيلا، لتوقيف المدعو (خ.ع.أ.) الملقّب بـ"أبو عبيدة" وشقيقه (خ.ع.أ.)، وهما مطلوبان بموجب عدّة مذكرات عدلية بجرائم السلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على دوريات أمنية، وسرقة سيارات، أبرزها عملية سلب عنصرين من بتاريخ 5/7/2025، وسلب موظف في "الأونروا" بتاريخ 7/11/2025.

