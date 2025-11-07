"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"

حقق بطل الراليات اللبناني نائل أنور ماضي ابن بلدة ميمس الجنوبية، إنجازاً مميزاً بحصوله على المركز الثاني في بطولة الدولية لـ"كار بارك دريفت"، وسط مشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العرب والدوليين.

