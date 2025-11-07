Advertisement

لبنان

"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1439373-638981441326863685.png
Doc-P-1439373-638981441326863685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق بطل الراليات اللبناني نائل أنور ماضي ابن بلدة ميمس الجنوبية، إنجازاً مميزاً بحصوله على المركز الثاني في بطولة الأردن الدولية لـ"كار بارك دريفت"، وسط مشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العرب والدوليين.
Advertisement
 
 
ويضاف هذا التفوق إلى مسيرته الحافلة بالعطاء والتحدي، حيث رفع اسم لبنان عالياً ومثله خير تمثيل في ساحة المنافسات الخارجية، مؤكدا من جديد أن "الرياضي اللبناني قادر على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة، رغم كل الظروف".
مواضيع ذات صلة
رجّي: الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح "حزب الله" في جنوب الليطاني خلال 3 أشهر
lebanon 24
08/11/2025 04:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
lebanon 24
08/11/2025 04:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
lebanon 24
08/11/2025 04:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز لبناني جديد: حصد جائزتين عالميتين في القانون والتكنولوجيا المالية
lebanon 24
08/11/2025 04:37:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

ين العرب

الأردن

الرياض

رياضي

العطا

رياض

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-11-07
16:58 | 2025-11-07
16:41 | 2025-11-07
16:38 | 2025-11-07
16:06 | 2025-11-07
16:02 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24