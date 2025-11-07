ناصر الدين: نسعى لتطوير حوكمة القطاع الصحي ونظام الإعتماد للمستشفيات الحكومية والخاصة

افتتح العامة ركان ناصر الدين المؤتمر الإقليمي الذي نظمته الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS تحت عنوان "رعاية صحية أكثر أمانًا في وشمال إفريقيا: التعاون الأكاديمي – الاستشاري من أجل الاعتماد ومكافحة العدوى" وذلك بالشراكة مع الشبكة الوطنية للرعاية (NWN) وبالتعاون مع اتحاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعلوم تعقيم المستشفيات (FHSS MENA) وشركة STC Middle East للاستشارات.

وانعقد المؤتمر في فندق "لانكستر بلازا" - الروشة، في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر، النائبان فادي علامة ومارك ضو ، ممثلة النائب تيمور حبوبة عون، ممثلة النائبة نجاة عون ميشلين ، وحشد من الأطباء من والخارج والأكاديميين والاستشاريين والممثلين عن القطاع الصحي في لبنان والمنطقة.





ولفت الوزير ناصر الدين في كلمته إلى "أهمية موضوع المؤتمر كونه يلامس أولوياتنا الوطنية، ويعكس الإيمان الراسخ بأن سلامة المريض ليست خيارًا ، بل هي حق أساسي وواجب مهني وأخلاقي"، وقال: نحن في ، نولي أهمية كبرى لتطوير حوكمة القطاع الصحي وتعزيز نظم الجودة والسلامة، لا سيما في ظل التحديات المعقدة التي نواجهها.





وأكد أن "الوزارة تعمل على توسعة التغطيات الصحية والإستشفائية والدوائية حيث بلغت توسعة بروتوكولات الأدوية أكثر من 400 في المئة، إضافة إلى تغطية العديد من العمليات على نفقة العامة مثل عمليات زرع نقي العظم، ولكن وسط ذلك، يبقى تنظيم القطاع أمراً أساسياً".





وأعلن أن "العمل يتم في وزارة الصحة العامة على نظام الإعتماد للمستشفيات الخاصة والحكومية، بحيث تتكفل الوزارة بنفقة الإعتماد لأي مستشفى حكومي يريد أن يدخل في الإعتماد بهدف رفع الجودة والإمكانيات".





وتابع: "إن الوزارة بدأت بهذا الأمر إختياريًا، حيث بدأت المستشفيات الخاصة تقبل بطريقة إيجابية، حيث نأمل أن يصبح الأمر إلزاميًا في المرحلة المقبلة كي يكون لدينا نظام اعتماد عالي الجودة فيعود لبنان في السنوات المقبلة كما كان مستشفى الشرق الأوسط".





واكد أهمية "التعاون الوثيق بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والاستشارية في دعم برامج الاعتماد ومكافحة العدوى، بما يرسّخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية والعربية".





وأعلن عن "المستجدات التشريعية التي عملت عليها الوزارة أخيرًا وفي مقدمتها اعتماد لجان أخلاقيات الأبحاث السريرية التي تستهدف الإنسان، وفق أعلى المعايير الدولية، مما يشكل ترجمة للإلتزام بالشفافية، المصداقية، والأخلاقيات العلمية في كل ما يتعلق بصحة المواطن وكرامته".





وشكر "كل النقابات الفاعلة ولا سيما نقابتي الأطباء والممرضين لما قامتا به من دور في المحافظة على القطاع الصحي رغم المبالغ الزهيدة حيث تم تحويل الضائقة إلى فرصة".





ودعا الوزير ناصر الدين إلى "توسيع مجالات التعاون بين وزارة الصحة والجامعة الحديثة MUBS، لا سيما في ميدان البحث العلمي والتدريب العملي لطلاب كليات الصحة، لما لذلك من دور محوري في ربط التعليم العالي بحاجات القطاع الصحي الوطني. وقال إننا نؤمن أن بناء قدرات الشباب، وتمكينهم من أدوات البحث والإبداع، هو استثمار استراتيجي في مستقبل النظام الصحي اللبناني، وفي أمننا الصحي الوطني".