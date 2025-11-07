Advertisement

لبنان

جديد قضية مغارة جعيتا.. تشكيل لجنة لـ"تقصي الأضرار" بعد "الحفل"

Lebanon 24
07-11-2025
بناء على قرار وزيرة السياحة لورا لحود رقم 155 تاريخ 7/11/2025، تم تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في 31 تشرين الأول، وهي مؤلفة من السادة:
- المهندس جيلبرت زيو رئيس دائرة مغارة جعيتا
 

- د. جوانا دمر رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت
 

- د. الان أبي رزق خبير في الزراعة والتنوع البيولوجي في جامعة الروح القدس الكسليك
 
 
- د. مارلين براكس مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء، ممثلة وزارة البيئة
 

- المهندس جوني طوق رئيس النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور
 

- المهندس بيار جعارة خبير عزل صوت وارتجاج.
 

وباشرت اللجنة المكلفة منذ اليوم الأول زيارتها الميدانية إلى المغارة و بدأت تحقيقاتها من خلال الكشف على الأضرار، على أن تقدم تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوع يتضمن النتائج كاملة إضافة إلى عدد من التوصيات تحدد بشكل صارم إطار انعقاد أي نشاط مقبل في المغارة.
 
 
 
