بناء على قرار وزيرة السياحة لورا رقم 155 تاريخ 7/11/2025، تم تشكيل لجنة لتقصي الأضرار في مرفق جعيتا السياحي بعد الحفل الموسيقي الذي أقيم في 31 تشرين الأول، وهي مؤلفة من السادة:

- المهندس جيلبرت زيو مغارة جعيتا



- د. جوانا دمر رئيسة قسم علوم الأرض في



- د. الان أبي رزق خبير في الزراعة والتنوع البيولوجي في

- د. مارلين براكس مديرة للجيوفيزياء، ممثلة



- المهندس جوني طوق اللبناني للتنقيب عن المغاور



- المهندس جعارة خبير عزل صوت وارتجاج.