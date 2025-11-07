"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن أن تواجه "معضلة"، مُتسائلاً عن التوقيت الذي ستُوجه فيه تل أبيب الضربة القاضية لـ" ".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنَّ "حزب الله يعملُ على تسريع الجهود الرامية إلى إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية والاقتصادية في أعقاب الضربات الثقيلة التي تعرض لها خلال الصراع مع إسرائيل العام الماضي، مما أثار قلقاً متزايداً بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمراقبين الدوليين".





وأكمل: "في الأسابيع الأخيرة، رصدت الاستخبارات تصاعداً في إعادة تسليح حزب الله، بما في ذلك في جنوب ، وهي خطوة تُخالف الاتفاقيات القائمة بين القدس وبيروت. ورغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة، فشلت آليات الرقابة في العمل بفاعلية للحد من تنامي قوة حزب الله".



ونقل التقرير عن مصادر دفاعية إسرائيلية قولها إنَّ "حزب الله يواصل إجراء تدريبات ونقل أسلحة وإعادة تأهيل أنظمته العملياتية والمالية"، وأضاف: "خلال الشهر الماضي، قصف الجيش عشرات الأهداف في جنوب لبنان، بما في ذلك مواقع عملياتية، ومستودعات أسلحة، ومنشآت إنتاج صواريخ. أيضاً، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحافظ على حرية العمل في لبنان، وسيواصل ضرباته لمكافحة الإرهاب حسب الحاجة".





وتابع: "مساء الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي موجةً مكثفةً من الغارات على مدينة صور الساحلية ومحيطها، مستهدفاً أهدافاً تقع في عمق المناطق المدنية. ويُعرف عن حزب الله أنه يزرع أسلحته بين منازل قرى جنوب لبنان، مستخدماً السكان كدروع بشرية. كذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 5 إشعارات إخلاء للمدنيين اللبنانيين في المنطقة خلال اليوم نفسه".





وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، إن "إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء وجوده بالقرب من الحدود"، وأضاف: "لن نسمح لحزب الله بترسيخ وجوده وإعادة تنظيم صفوفه على حدودنا. سنواصل ضرباتنا وعملياتنا في المنطقة الأمنية وعلى طول خط المواجهة لحماية السكان، وسنعمل ضد كل تهديد نرصده".





واستكمل: "لا يزال جنوب لبنان، ذي الأغلبية الشيعية، قاعدة دعم رئيسية لحزب الله، مع وجود عسكري علني يتناقض مع . في العاصمة، حيث يمتلك الحزب أصولاً استراتيجية، يواجه الحزب مقاومة شعبية متزايدة. ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن إعادة تسليح حزب الله الحالية تختلف عن سنوات ما قبل الحرب، عندما كانت الأسلحة المتطورة تتدفق بحرية من إيران عبر إلى لبنان. مع هذا، يحاول نظام الرئيس السوري أحمد الشرع الآن منع هذه الشحنات، كما تفعل إسرائيل والجيش اللبناني من خلال جهود اعتراض شبه يومية".





التقرير يقول إنَّ "حزب الله تكيف مع الوضع، مركّزاً على تطوير أسلحة منخفضة التكلفة وسهلة التركيب مثل الطائرات المسيّرة، والتي تُصنّع داخل بيروت نفسها"، وأضاف: "تُشكّل هذه الأنظمة البسيطة تحديات اعتراضية للجيش الإسرائيلي، وتعكس الدروس التي استخلصها حزب الله من حرب لبنان السابقة".





وتابع: "يتكيف الجيش الإسرائيلي أيضاً مع الوضع. فبعد أشهر من حوادث التهريب على طول الحدود المصرية، تلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات بتشكيل وحدة خاصة لمواجهة عمليات التهريب عبر الطائرات المسيرة من مصر. كذلك، أعلن ، يسرائيل كاتس، أن المنطقة القريبة من الحدود ستُعلن منطقة عسكرية مغلقة، محذراً من أن أي شخص يدخلها سيواجه قوة مميتة".





واستكمل: "منذ وقف إطلاق النار مطلع هذا العام، قتل الجيش الإسرائيلي 340 عنصراً من حزب الله من مختلف الرتب. وفي الأيام الأخيرة، كثّفت إسرائيل هجماتها على الحزب، الذي امتنع حتى الآن عن الرد".





وأضاف: "في هذه الأثناء، وضعت الفروع العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية خطة هجومية شاملة تهدف إلى إضعاف حزب الله. ويمكن تفعيل هذه الخطة إما بقرار سياسي أو إذا غيّر حزب الله قواعد الاشتباك وقرر الرد. ومن النقاط المحتملة الأخرى ضربة في بيروت، حيث يخزن حزب الله أسلحة، مع أن إسرائيل لم تستهدف العاصمة حتى الآن".





وقال: "لا يزال المسؤولون الإسرائيليون منقسمين حول تفعيل هذه الخطة، ويجادل البعض بأن الحفاظ على مستوى العمليات الحالي يضمن استمرار الدعم الدولي، مع تقليص الوضع، مما يُعطّل بناء حزب الله العسكري دون التصعيد إلى حرب شاملة. في المقابل، يرى آخرون أن اتباع نهج أكثر حزماً يُخاطر برد فعل دبلوماسي عنيف، وقد يدفع إسرائيل إلى تقليص استراتيجيتها الحالية".





وبحسب التقرير، يحذر المحللون من أن ردّ حزب الله قد يؤدي إلى دخول الطرفين في جولة جديدة من المواجهة، فيما تؤكد مصادر دفاعية إسرائيلية أن "حزب الله" لم يعد القوة الجبارة التي كان عليها سابقاً.