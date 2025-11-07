Advertisement

لبنان

سماع دوي انفجار قوي.. هذا ما حصل ليلا في التبانة

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:34
أقدم مجهول ليلا على إلقاء قنبلة صوتية في شارع الرقيب ملص في منطقة التبانة ـ طرابلس ما أدى إلى سماع دوي انفجار قوي في أرجاء المنطقة والجوار، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعقب الحادثة، سُمعت رشقات نارية في الهواء ردا على إلقاء القنبلة، من دون تسجيل أي إصابات.

وحضرت دورية من الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادث لكشف هوية الفاعل والملابسات المحيطة بالانفجار. 
