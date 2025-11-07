سماع دوي انفجار قوي.. هذا ما حصل ليلا في التبانة

Advertisement

أقدم مجهول ليلا على إلقاء قنبلة صوتية في شارع الرقيب ملص في منطقة ـ ما أدى إلى سماع دوي انفجار قوي في أرجاء المنطقة والجوار، وفق ما افادت مندوبة " ".وعقب الحادثة، سُمعت رشقات نارية في الهواء ردا على إلقاء القنبلة، من دون تسجيل أي إصابات.وحضرت دورية من الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادث لكشف هوية الفاعل والملابسات المحيطة بالانفجار.