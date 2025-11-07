أطلق النار عشوائيا في الميناء.. والجيش ضبطه بالجرم المشهود

Advertisement

أوقفت دورية من أحد الأشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامه بإطلاق النار عشوائيًا في الهواء خلف - الميناء، ما أثار الخوف بين السكان والمارة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتم توقيف الفاعل وضبط السلاح المستخدم، وذلك ضمن خطة أمنية مشددة لضبط أي خروقات أمنية.