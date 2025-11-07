Advertisement

لبنان

أطلق النار عشوائيا في الميناء.. والجيش ضبطه بالجرم المشهود

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:38
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش أحد الأشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامه بإطلاق النار عشوائيًا في الهواء خلف الجامعة العربية - الميناء، ما أثار الخوف بين السكان والمارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وتم توقيف الفاعل وضبط السلاح المستخدم، وذلك ضمن خطة أمنية مشددة لضبط أي خروقات أمنية.
 
