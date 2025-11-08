Advertisement

لبنان

إنتظار حذر والتأجيل وارد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1439516-638981866995468588.webp
Doc-P-1439516-638981866995468588.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والتصعيد الإسرائيلي المستمر في أكثر من جبهة ، بدأت مؤشرات سياسية داخلية تظهر في لبنان تعكس قلقًا من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
Advertisement
مصادر مطّلعة اشارت إلى أن عدداً من القوى السياسية والشخصيات بدأت تتعامل مع هذا الاحتمال بجدّية، معتبرة أن التطورات الأمنية قد تُستخدم ذريعة لتأجيل الاستحقاق إلى موعد غير محدد.
هذا المناخ من الشك والترقب بدأ ينعكس سلباً على الزخم الانتخابي وعلى حركة التحالفات التي كانت ناشطة قبل أسابيع. ومع تزايد التوتر الإقليمي، يبدو أن المشهد الداخلي يتجه نحو مرحلة من الانتظار الحذر بدل الحماسة الانتخابية التي كانت سائدة سابقاً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رصد لمكالمة بين وزيرين: جميعهم يريدون التأجيل
lebanon 24
08/11/2025 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان لـmtv: سنُطلق اليوم موقفاً ونطلب من كلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات التضامن معنا لوقف مخطط تأجيل هذا الإستحقاق
lebanon 24
08/11/2025 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن تقارير تأجيل لقاء لافروف وروبيو: لا يمكن تأجيل ما لم يُتفق عليه
lebanon 24
08/11/2025 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
lebanon 24
08/11/2025 12:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

الإسرائيلي

الانتخابية

إسرائيل

حماس

زايد

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:59 | 2025-11-08
04:45 | 2025-11-08
04:36 | 2025-11-08
04:30 | 2025-11-08
04:15 | 2025-11-08
04:08 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24