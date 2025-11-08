إنتظار حذر والتأجيل وارد

Advertisement

في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة والتصعيد المستمر في أكثر من جبهة ، بدأت مؤشرات سياسية داخلية تظهر في تعكس قلقًا من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.مصادر مطّلعة اشارت إلى أن عدداً من والشخصيات بدأت تتعامل مع هذا الاحتمال بجدّية، معتبرة أن التطورات الأمنية قد تُستخدم ذريعة لتأجيل الاستحقاق إلى موعد غير محدد.هذا المناخ من الشك والترقب بدأ ينعكس سلباً على الزخم الانتخابي وعلى حركة التحالفات التي كانت ناشطة قبل أسابيع. ومع تزايد التوتر الإقليمي، يبدو أن المشهد الداخلي يتجه نحو مرحلة من الانتظار الحذر بدل الحماسة التي كانت سائدة سابقاً.