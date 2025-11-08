24
لبنان
وزير يسرّب لزيادة العرقلة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-11-2025
|
01:30
A-
A+
لفت مصدر وزاري إلى أن
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
أبدع في
مجلس الوزراء
من خلال شرح وعرض التقرير الثاني للجيش في ملف قرار حصرية السلاح جنوب
الليطاني
، حيث عرض بإسهاب الأرقام وحجم العمليات المنفذة، بالإضافة إلى طريقة العمل والتعامل والتنسيق مع اليونيفيل ولجنة الميكانيزم، معرباً عن أمله واعتقاده بأن ينتهي العمل في حصرية سلاح
حزب الله
جنوب الليطاني مع انتهاء العام الحالي.
ولفت المصدر إلى أن أحد الوزراء في الجلسة عمد إلى تفسير قول هيكل بأن
الاحتلال
الإسرائيلي
يعيق بعض الأعمال في جنوب الليطاني، بأن هيكل طلب من مجلس الوزراء تجميد خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، وهو كلام لم يحصل.
وختم المصدر بالقول إن الوزير ذاته عمد أيضاً إلى تسريب هذا السيناريو إلى الإعلام أو بعض الإعلام، لزيادة العرقلة والتعثر في هذا الملف.
المصدر:
لبنان 24
