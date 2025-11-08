وزير يسرّب لزيادة العرقلة

Advertisement

لفت مصدر وزاري إلى أن العماد أبدع في من خلال شرح وعرض التقرير الثاني للجيش في ملف قرار حصرية السلاح جنوب ، حيث عرض بإسهاب الأرقام وحجم العمليات المنفذة، بالإضافة إلى طريقة العمل والتعامل والتنسيق مع اليونيفيل ولجنة الميكانيزم، معرباً عن أمله واعتقاده بأن ينتهي العمل في حصرية سلاح جنوب الليطاني مع انتهاء العام الحالي.ولفت المصدر إلى أن أحد الوزراء في الجلسة عمد إلى تفسير قول هيكل بأن يعيق بعض الأعمال في جنوب الليطاني، بأن هيكل طلب من مجلس الوزراء تجميد خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، وهو كلام لم يحصل.وختم المصدر بالقول إن الوزير ذاته عمد أيضاً إلى تسريب هذا السيناريو إلى الإعلام أو بعض الإعلام، لزيادة العرقلة والتعثر في هذا الملف.