هل باتت سيناريوهات التصعيد واضحة؟

بات واضحاً أن يتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تكاثرت الإشارات والرسائل الديبلوماسية التي تؤكد أن الوضع لن يبقى على حاله طويلاً. فخلال الأيام الأخيرة، برزت مؤشرات متعددة من تصريحات إسرائيلية وتسريبات من أوساط غربية، توحي بأن المواجهة في الجنوب اللبناني تدخل طوراً أكثر حدّة، لكن من دون أن تصل إلى حدود الحرب الشاملة.الهدف، وفق تقديرات المراقبين، هو إبقاء الضغط قائماً على لبنان وبيئة " " من دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى يصعب ضبط مسارها.التحركات الأخيرة، سواء عبر الجوية أو التصريحات العلنية، تشير إلى نية واضحة في توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق أبعد من الحدود الجنوبية. فبعد أن اقتصرت الضربات في الأشهر الماضية على مواقع في الجنوب، تتحدث المصادر عن احتمال امتدادها حتى الضاحية الجنوبية لبيروت وربما العاصمة. هذا التصعيد، كما يبدو، يأتي في إطار محاولة إسرائيلية مدروسة لرفع منسوب الضغط السياسي والشعبي داخل لبنان، ولإيصال رسالة مزدوجة إلى و"حزب الله" معاً، مفادها أن مستعدة لتوسيع نطاق العمليات إذا لم تتغير قواعد الاشتباك.ومع ذلك، تؤكد مصادر ديبلوماسية مطّلعة أن هذا التصعيد، رغم خطورته، يبقى مضبوطاً ضمن حدود معينة. فالحرب الشاملة ليست مطروحة حالياً، لا من الجانب ولا من الجانب الأميركي، لأن مثل هذا السيناريو سيقلب المعادلات في المنطقة ويفتح الباب على مواجهة مفتوحة لا يرغب بها أحد. ما يجري اليوم هو نوع من إدارة الصراع بحدود محسوبة، هدفه إبقاء الخصم تحت الضغط الدائم مع تجنّب الانفجار الكبير.لكن مع اقتراب نهاية المهلة التي مُنحت للبنان لتنفيذ التزامات محددة في الجنوب، يُتوقّع أن يزداد التصعيد حدة. فإسرائيل، بحسب ما تنقله الأوساط السياسية، قد تلجأ إلى تنفيذ ضربات أعمق داخل الأراضي ، ربما تطال منشآت أو أبنية في الضاحية الجنوبية، في محاولة لزيادة الضغط الشعبي على "الحزب" ودفعه إلى بعض مواقفه.وفي المقابل، يبقى السؤال الأهم: كيف سيرد "الحزب" على هذا النوع من التصعيد؟ فحتى الآن، يعتمد سياسة عدم الرد، لكن أي ضربة كبيرة قد تغيّر المعادلة كلياً وتدفع الأمور إلى مواجهة مفتوحة. لذلك، يمكن القول إن المرحلة المقبلة ستكون الأخطر منذ سنوات، تصعيد مؤلم لكنه مضبوط، وحرب مؤجلة قد تندلع في أي لحظة إذا فُقدت السيطرة على الإيقاع.