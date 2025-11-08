Advertisement

لبنان

"لأسباب عائلية".. أطلق النار من سلاح كلاشينكوف باتجاه محل في الضنية

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:36
أقدم مجهول فجر اليوم السبت في بلدة مراح السراجالضنية على إطلاق النار من سلاح كلاشينكوف من داخل سيارة من نوع مرسيدس 300 باتجاه محل عطارة عائد للمواطن "س.ج"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأدى الحادث إلى أضرار مادية فقط من دون وقوع أي إصابات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خلفيات الحادث قد تكون لأسباب عائلية.
 
