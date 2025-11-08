جشي: القوّة العسكرية ضرورية لردع العدو

Advertisement

وأوضح أن استعداد الجيش لمواجهة التحديات مرهون بتوفر الإرادة السياسية والإمكانات اللازمة، مشددًا على أن قرار تسليح الجيش لمواجهة العدو يجب أن يكون قرارًا سياسيًا مستقلًا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، معتبرًا أن الدولة مسؤولة عن تأمين كل ما يلزم لحماية المواطنين وأرزاقهم، كما هو معمول به في دول العالم.ولفت إلى أن القول بأن قوة تكمن في ضعفه لم يعد مقبولًا، وأن محاولة الردع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية وحدها غير كافية، موضحًا أن توازنات القوة هي الأساس في أي اتفاق دولي ، وأشار إلى أن الاعتداءات مستمرة منذ عام 1948، وأن كل القرارات الدولية لم تمنع ارتكاب المجازر، ما يثبت فشل الوسائل الدبلوماسية والسياسية وحدها.وأكد أن القوة العسكرية ضرورية لردع العدو، مستندًا في ذلك إلى ما قاله فخامة رئيس الجمهورية بأن أي انفتاح على التفاوض يزيد من عدوان على السيادة ، وأن إسرائيل لم تدخر جهدًا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية، مشيرًا إلى فشل اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور عام على توقيعه.ودعا جشي إلى توحيد الموقف اللبناني، رئيسًا وحكومة وشعبًا، والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة، بما فيها المسلحة، لحماية الأرض والسيادة، ومنع أي محاولة لإثارة الشقاق بين اللبنانيين ، وأكد أن الحوار الداخلي حول سلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا لبنانيًا داخليًا بحتًا، بعيدًا عن أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي.