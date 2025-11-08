بكمينٍ محكم... الأمن يوقف مطلوبًا خطيرًا في برج حمود وهذه هويته

Advertisement

في ظلّ تزايد عمليات السرقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة عدّة مناطق من ، ولا سيّما قضاء المتن، والتي كان ينفّذها شخص مجهول الهوية — من بينها عملية سرقة سيارة من نوع "هوندا" في منطقة — أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في لاتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة التحريات الدقيقة والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:– إ. ر. (مواليد عام 1972، لبناني)بتاريخ 21-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبةٍ دقيقَين، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلّة برج ، أسفر عن توقيفه.بالتحقيق، اعترف بتنفيذ عدد من عمليات السرقة في مناطق مختلفة من محافظةأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودِع مع المضبوطات المرجعَ المعني بناءً على إشارة المختصّ.