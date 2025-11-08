Advertisement

لبنان

بكمينٍ محكم... الأمن يوقف مطلوبًا خطيرًا في برج حمود وهذه هويته

Lebanon 24
08-11-2025 | 05:34
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في ظلّ تزايد عمليات السرقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، ولا سيّما قضاء المتن، والتي كان ينفّذها شخص مجهول الهوية — من بينها عملية سرقة سيارة من نوع "هوندا" في منطقة برج حمود — أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لاتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.


وبنتيجة التحريات الدقيقة والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:


– إ. ر. (مواليد عام 1972، لبناني)


بتاريخ 21-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبةٍ دقيقَين، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلّة برج حمود، أسفر عن توقيفه.


بالتحقيق، اعترف بتنفيذ عدد من عمليات السرقة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.


أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودِع مع المضبوطات المرجعَ المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
