الشيخ الخطيب يلتقي وفد بلدية بليدا

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الاعلى العلامة الشيخ في مقر المجلس طريق ، رئيس بلدية بليدا حسان حجازي مع اعضاء وعائلة الشهيد سلامة، الذين قدموا الشكر له على زيارته بلدتهم ومواساتهم بالشهيد سلامة،واطلع الوفد الخطيب على أوضاع بلدتهم والقرى المجاورة في ظل استمرار العدوان و .وأكد الخطيب ان "الشهيد سلامة الموظف في مؤسسة رسمية و الذي اغتالته قوات العدو اثناء قيامه بواجبه الوظيفي هو كل ، وشهادته التي نعتز بها تعبٌر عن صبر وشجاعة اهلنا الصامدين في قراهم دفاعا عن ارضهم وكرامة وطنهم".وطالب الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها وإمكانياتها ومؤسسات ان "تكون حاضرة لخدمة أهالي قرى الحافة الأمامية لدعم صمودهم في ارضهم ، فلا يجوز ان تتخلى الدولة عن واجبها في دعم من يدافع عن سيادة وكرامة لبنان".