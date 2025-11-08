Advertisement

لبنان

الشيخ الخطيب يلتقي وفد بلدية بليدا

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:00
 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار، رئيس بلدية بليدا حسان حجازي مع اعضاء المجلس البلدي وعائلة الشهيد ابراهيم سلامة، الذين قدموا الشكر له على زيارته بلدتهم ومواساتهم بالشهيد سلامة،واطلع الوفد الخطيب على أوضاع بلدتهم والقرى المجاورة في ظل استمرار العدوان و الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الخطيب ان "الشهيد سلامة الموظف في مؤسسة رسمية و الذي اغتالته قوات العدو اثناء قيامه بواجبه الوظيفي هو شهيد كل لبنان، وشهادته التي نعتز بها تعبٌر عن صبر وشجاعة اهلنا الصامدين في قراهم دفاعا عن ارضهم وكرامة وطنهم".


وطالب الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها وإمكانياتها ومؤسسات المجتمع المدني ان "تكون حاضرة لخدمة أهالي قرى الحافة الأمامية لدعم صمودهم في ارضهم ، فلا يجوز ان تتخلى الدولة عن واجبها في دعم من يدافع عن سيادة وكرامة لبنان".
