Advertisement

لبنان

المطران يوسف سويف يحتفل بعيد مار ميخائيل في رعية بشنين – زغرتا

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1439652-638982080883877564.png
Doc-P-1439652-638982080883877564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد رئيس الملائكة مار ميخائيل في بلدة بشنين – قضاء زغرتا، بحضور كاهن الرعية الخوري جورج خليل وكهنة القرى المجاورة الذين شاركوه في الاحتفال.
Advertisement

بعد الانجيل المقدس ألقى المطران سويف عظةً هنّأ فيها أبناء الرعية بالعيد، موجّهاً تحيّة خاصة للشبيبة، والفرق الرعوية، والجوقة، ومعبّراً عن "فرحه بالتقدّم الروحي والرعوي الذي تشهده الرعية، وبالدور الفاعل لشبابها على مستوى الأبرشية والكنيسة في لبنان".


وأوضح سويف في عظته معنى حضور الملائكة في تدبير الله الخلاصي، مبيّناً أنهم علامة لحضور الله في التاريخ، وقال: "رافقوا الشعب في العهد القديم، وشاركوا في الأحداث الأساسية في حياة المسيح: البشارة، الميلاد، التجربة في البرية، الموت والقيامة. وأكد أن الكنيسة، بعد العنصرة، تواصل هذا الحضور الملائكي من خلال رسالتها في إعلان التجسد والقيامة وخلاص الإنسان".


ودعا سويف المؤمنين إلى أن يكون كل واحد منهم ملاكًا لغيره، أي علامة لحضور الله ومحبته، يعيش رسالة الوحدة والسلام والمغفرة. كما شدّد على "رفض كل انقسام أو تفرقة داخل الرعية أو الكنيسة أو الوطن"، معتبراً أن "الانقسام هو من عمل الشرير، بينما الإيمان الحقيقي هو في الشهادة للمسيح بالمحبة والوحدة".


وفي ختام كلمته، شكر سويف الكهنة واللجان والفرق الرعوية على نشاطهم، مثنياً على "المناخ الإيجابي الذي تعيشه الرعية"، وداعياً الجميع إلى "الاستمرار في النمو الروحي والمشاركة الدائمة في القداس"، سائلاً الله أن يبارك الرعية ولبنان، وأن يمنح الجميع السلام. 
مواضيع ذات صلة
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
lebanon 24
08/11/2025 20:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران حلو يزور المطران ميخائيل فرحا مهنئًا
lebanon 24
08/11/2025 20:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح السنة الطقسية في رعيّة إهدن – زغرتا بقداس
lebanon 24
08/11/2025 20:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب
lebanon 24
08/11/2025 20:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المارونية

الماروني

الملائكة

القيامة

طرابلس

ماروني

لبنان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2025-11-08
13:02 | 2025-11-08
12:56 | 2025-11-08
12:41 | 2025-11-08
12:00 | 2025-11-08
11:40 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24