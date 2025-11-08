مجددًا.. مواطن تعرّض لعضة كلب شارد

Advertisement

تعرّض أحد المواطنين في لعضّة كلب شارد في ساقه، ما أثار مخاوف الأهالي من تزايد انتشار الكلاب في الشوارع.وطالب الأهالي بلدية بالتدخل الفوري لمعالجة المشكلة.