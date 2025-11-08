Advertisement

لبنان

مجددًا.. مواطن تعرّض لعضة كلب شارد

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:30
تعرّض أحد المواطنين في جبل محسن لعضّة كلب شارد في ساقه، ما أثار مخاوف الأهالي من تزايد انتشار الكلاب في الشوارع.
وطالب الأهالي بلدية طرابلس بالتدخل الفوري لمعالجة المشكلة.
جبل محسن

طرابلس

زايد

