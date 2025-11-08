لمكافحة الصيد البرّي… مفرزة استقصاء البقاع تتحرك (فيديو)

مكافحة الصيد الجائر عنوان الحملة التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع مع فريق العمليات المشترك MESHC – SPNL – CABS
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن… pic.twitter.com/tc7ErkfEQO
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 8, 2025
مكافحة الصيد الجائر عنوان الحملة التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع مع فريق العمليات المشترك MESHC – SPNL – CABS
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن… pic.twitter.com/tc7ErkfEQO