في لبنان.. "أبو طربوش" كاد يشعلُ مخيماً!

وذكرت معلومات " " أن المتورط بالإشكال هو المُلقب بـ"حودا"، وأساس الإشكال الذي بدأ كان مُرتبطاً بخلافٍ عائلي بينه وبين زوجته تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.وعلى الأثر، تحرك ضابط من لوقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تطور الإشكال إثر تدخل أطراف أخرى، لكن سرعان ما تم تطويق الوضع.وذكرت المعلومات أنّ المتسبب بالإشكال هو مدني ولا يحملُ أي صفة عسكرية، فيما هناك تأكيدات تفيدُ بأنه يعمل على توزيع وترويج المخدرات.