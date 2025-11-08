Advertisement

لبنان

في لبنان.. "أبو طربوش" كاد يشعلُ مخيماً!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-11-2025 | 09:47
تسودُ أجواء من الهدوء مخيم عين الحلوة بعد توتر شهدته المحلة ليل الجمعة، إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار وأسفر عن سقوط جريح.
وذكرت معلومات "لبنان24" أن المتورط بالإشكال هو محمد أبو طربوش المُلقب بـ"حودا"، وأساس الإشكال الذي بدأ كان مُرتبطاً بخلافٍ عائلي بينه وبين زوجته تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء.

وعلى الأثر، تحرك ضابط من قوات الأمن الوطني لوقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تطور الإشكال إثر تدخل أطراف أخرى، لكن سرعان ما تم تطويق الوضع.

وذكرت المعلومات أنّ المتسبب بالإشكال هو مدني ولا يحملُ أي صفة عسكرية، فيما هناك تأكيدات تفيدُ بأنه يعمل على توزيع وترويج المخدرات.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

