لبنان

لقاء فرنسي مصري بشأن لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:07
كشفت مصادر مطلعة، أن مدير المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، التقى قبل أيام مسؤولين فرنسيين في إطار بحث التطورات المتعلقة بالملف اللبناني.
وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر مستمرة في مساعيها الدبلوماسية لدعم لبنان

في سياق متصل، قالت المصادر إنه من المتوقع أن يوضح حزب الله موقفه للجانب المصري، بعد انزعاج القاهرة من البيان الأخير الذي أصدره الحزب، والموجه للرؤساء الثلاثة في لبنان. (سكاي نيوز)


