البعريني يرعى افتتاح مؤسسة في هذه البلدة العكارية

رعى النائب افتتاح "مؤسسة يحيى حمد" في بلدة المحمّرة – ، والتي تُعنى بتقديم مستلزمات النحل كافة وخدمة النحالين في المنطقة.وخلال الافتتاح، أثنى البعريني على هذه الخطوة النوعية التي تدعم قطاع الإنتاج الزراعي وتحديدًا تربية النحل، مشيرًا إلى أهمية المبادرات الفردية في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.وقال: "نُقدّر هذه الخطوة المميزة للحاج يحيى حمد، وندعو إلى أن تكون حاضرة فعليًا في هذه المناطق المنتجة، فالوزير يجب أن يكون وزيرًا لكل لا لمناطق دون أخرى، وأن تكون عينه دائمًا على الأطراف والقرى التي تحمل عبء الإنتاج والإهمال معًا" .