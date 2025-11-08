Advertisement

لبنان

البعريني يرعى افتتاح مؤسسة في هذه البلدة العكارية

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:52
رعى النائب وليد البعريني افتتاح "مؤسسة يحيى حمد" في بلدة المحمّرة – عكار، والتي تُعنى بتقديم  مستلزمات النحل كافة وخدمة النحالين في المنطقة.
وخلال الافتتاح، أثنى البعريني على هذه الخطوة النوعية التي تدعم قطاع الإنتاج الزراعي وتحديدًا تربية النحل، مشيرًا  إلى أهمية المبادرات الفردية في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وقال: "نُقدّر هذه الخطوة المميزة للحاج يحيى حمد، وندعو وزارة الزراعة إلى أن تكون حاضرة فعليًا في هذه المناطق المنتجة، فالوزير يجب أن يكون وزيرًا لكل لبنان لا لمناطق دون أخرى، وأن تكون عينه دائمًا على الأطراف والقرى التي تحمل عبء الإنتاج والإهمال معًا" .
