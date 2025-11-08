التيار الوطني الحر يدعم مروان ضاهر لمنصب نقيب المحامين في الشمال

أعلن قطاع المهن في التيار الوطني الحر دعمه للمحامي مروان ضاهر للترشح إلى منصب نقيب المحامين في طرابلس والشمال، في الانتخابات المقررة غداً الأحد 9 تشرين الثاني 2025