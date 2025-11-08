Advertisement

لبنان

التيار الوطني الحر يدعم مروان ضاهر لمنصب نقيب المحامين في الشمال

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:17
A-
A+
أعلن قطاع المهن في التيار الوطني الحر دعمه للمحامي مروان ضاهر للترشح إلى منصب نقيب المحامين في طرابلس والشمال، في الانتخابات المقررة غداً الأحد 9 تشرين الثاني 2025
Doc-P-1439800-638982334502360595.jpg
Doc-P-1439800-638982334502360595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب فرنجيه اعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب المحامين في طرابلس
lebanon 24
09/11/2025 15:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حفل عشاء هيئة المحامين: قد نكون كتيار خارج السلطة ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية
lebanon 24
09/11/2025 15:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية
lebanon 24
09/11/2025 15:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
lebanon 24
09/11/2025 15:15:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2025-11-09
08:00 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
07:31 | 2025-11-09
07:26 | 2025-11-09
07:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24