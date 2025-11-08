حملة تنظيف الشير الصخري في الروشة بمشاركة الدفاع المدني

Advertisement

نُفّذت حملة تنظيف للشير الصخري في – ، بمشاركة عناصر من الدفاع المدني وبالتعاون مع جمعية Swim ، وذلك بحسب بيان صادر عن والعلاقات العامة في .وأوضح البيان أنّ المهمة شملت إزالة النفايات عن الصخور والواجهة البحرية والمسطحات القريبة من الساحل، باستخدام المعدات اللازمة وتحت معايير السلامة المعتمدة.وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدفاع المدني للمساهمة في حماية البيئة البحرية والحفاظ على نظافة الشواطئ ، باعتبارها جزءًا من مسؤولياته في تعزيز السلامة العامة.وأكد للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد ، أنّ الدفاع المدني سيواصل دعم المبادرات البيئية وتعزيز ثقافة الوقاية، مشدّدًا على أهمية العمل المشترك بين والجمعيات الأهلية لخدمة المصلحة العامة وصون الموارد الطبيعية.