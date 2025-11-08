24
لبنان
حملة تنظيف الشير الصخري في الروشة بمشاركة الدفاع المدني
Lebanon 24
08-11-2025
|
16:45
A-
A+
نُفّذت حملة تنظيف للشير الصخري في
منطقة الروشة
–
بيروت
، بمشاركة عناصر من الدفاع المدني وبالتعاون مع جمعية Swim
lebanon
، وذلك بحسب بيان صادر عن
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
.
وأوضح البيان أنّ المهمة شملت إزالة النفايات عن الصخور والواجهة البحرية والمسطحات القريبة من الساحل، باستخدام المعدات اللازمة وتحت معايير السلامة المعتمدة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدفاع المدني للمساهمة في حماية البيئة البحرية والحفاظ على نظافة الشواطئ
اللبنانية
، باعتبارها جزءًا من مسؤولياته في تعزيز السلامة العامة.
وأكد
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد
خريش
، أنّ الدفاع المدني سيواصل دعم المبادرات البيئية وتعزيز ثقافة الوقاية، مشدّدًا على أهمية العمل المشترك بين
مؤسسات الدولة
والجمعيات الأهلية لخدمة المصلحة العامة وصون الموارد الطبيعية.
