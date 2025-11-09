Advertisement

لبنان

تساؤلات حول "مسؤول حزبي"

خاص "لبنان 24"

09-11-2025 | 02:15
تسودُ جملة من التساؤلات حيال نشاط مسؤول حزبي جديد في المتن، وتجلى هذا الأمر في انتقادات مباشرة طالته.
 
التساؤلات المطروحة وصلت أصداؤها إلى مرجعيات عليا في "الحزب" الذي ينتمي إليه ذاك المسؤول، الأمر الذي يفتحُ الباب أمام متابعة حثيثة خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية عام 2026.

المصدر: خاص "لبنان 24"
