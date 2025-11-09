Advertisement

لبنان

تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:18
توقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة، أنّ طقساً خريفيّاً متقلباً نسبياً، يُسيطر على لبنان  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية.


الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة احيانا.
 
الإثنين:  
 
غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.
 
الثلاثاء:  
 
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة و ترتفع نسبة الرطوبة حيث يتوقع تشكل خلايا رعدية في المناطق الشمالية المتوسطة الارتفاع وتساقط امطار خفيفة.
 
الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة مع بقاء احتمال تشكل خلايا رعدية وتساقط أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية.
المرتفعات الشمالية

الشمالي

الشمال

ريفي

حيان

