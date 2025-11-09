Advertisement

لبنان

وفد من البنك الدولي تفقّد محطة مياه صور المدمرة وأكّد تقديم الدعم

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:02
جال وفد من مجلس إدارة البنك الدولي على محطة المياه في مدينة صور، والتي كانت تعرضت للدمار نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
ضم الوفد 11 مديراً تنفيذياً يغطون 80 دولة بحضور المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس، وكان في استقبالهم نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين ورئيس دائرة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور طارق بركات.

وخلال الزيارة، شرح بركات تفاصيل العملية التقنية الجارية حالياً في مصلحة المياه، موضحاً أن "محطة المياه في مدينة صور كانت قد تدمرت بالكامل خلال الحرب، وقد جرى تنفيذ حلول تقنية موقتة لإعادة تشغيل الشبكة، إلا أن القدرة الحالية لا تزال محدودة ولا تكفي لتغطية حاجات جميع المواطنين، خصوصاً مع تواجد النازحين وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير".

وعرض شرف الدين واقع المحطة وانقطاع المياه عن أكثر من 100 ألف مواطن في صور ومحيطها، "وبالرغم من استمرار العدوان، عملت بلدية صور بالتعاون مع فرق الدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة الاسلامية وفرق المستجيب الأول في وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، على تأمين المياه عبر نقلها بالصهاريج، إلى حين إيجاد حل موقت بعد الحرب بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي واليونيسيف والصليب الأحمر الدولي، واعتمد على إنشاء خط ربط بين مصادر المياه الآتية من الشبكة الخارجية. وتُضَخ حالياً نحو 5000 متر مكعب يومياً بدلاً من 14 ألفاً قدرة المحطة القديمة". وشكر "بإسم البلدية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على جهودهم لإعادة بناء المحطة عبر تمويل يقارب 840 ألف دولار يشمل أعمال البناء وتركيب الفلاتر، على أمل استكمال الأعمال اللازمة لإعادة المحطة إلى طاقتها الكاملة".

من جهته، أعرب وفد البنك الدولي عن نية لدى البنك لتقديم الدعم للمحطات المتضررة في جنوب لبنان والمساهمة في تأهيلها، مشيراً إلى أن "هذا الدعم يندرج ضمن خطة البنك الدولي ومشاريعه في لبنان، ولا سيما مشروع إعادة الإعمار".

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24