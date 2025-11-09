Advertisement

لبنان

لماذا لم تُوقف إسرائيل هجماتها على لبنان؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1439964-638982915195554612.jpg
Doc-P-1439964-638982915195554612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد ناجي ملاعب، قال إنّ "الهجمات الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف منذ أكثر من أسبوع، وإنّ الآلية المعتمدة لوقف إطلاق النار كانت محددة بـ60 يوما لتنظيف المنطقة التي تتمركز فيها قوات الطوارئ الدولية جنوب نهر الليطاني من كافة الأسلحة والذخائر، وفرض انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والنقاط والتلال المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701. غير أنّ تل أبيب لم تلتزم بهذه الآلية، بينما التزم لبنان بالقواعد المحددة".
Advertisement

وبحسب ملاعب، فإنّ "إسرائيل تبنت منذ عام 2006 استراتيجية دفاع خارج حدودها، واعتبرت أنّ "حزب الله" يُشكّل تهديدا استراتيجيا يتجاوز لبنان إلى محاور إقليمية، وأنّ الولايات المتحدة الأميركية وافقت ضمنيا على هذه الاستراتيجية، كما أعلن الرئيسان بايدن وترامب في مناسبات سابقة، وهو ما ساهم في غياب أي استنكار دولي لما تقوم به تل أبيب في لبنان وسوريا".

وردا على اتهامات إسرائيل إلى لبنان وحزب الله بتسليح مناطق الجنوب، أوضح أنّ "أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أعلن مباشرة بعد وقف إطلاق النار التزام الحزب بالقرار 1701 كاملا، وتعاون مع الجيش وقوات اليونيفل لتفريغ المناطق من أي أسلحة غير شرعية، حيث أشار تقرير الجيش في اب الماضي إلى إنجاز 90% من السيطرة على الأسلحة خارج الشرعية اللبنانية في الجنوب".

وأشار ملاعب إلى أنّ "الحكومة اللبنانية بدورها ملتزمة باستراتيجية حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تواجه تحديات بسبب ضعف إمكانات الجيش الذي يضطلع بعدة مهام مدنية وأمنية إضافية، من بينها الدفاع المدني وتأمين الطرقات وحماية المزارع".

وأكد أنّ "إسرائيل تتحدث صراحة عن تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة تفاهمات أمنية مشابهة لما يحدث حاليا بين دمشق وتل أبيب، لكن لبنان يتمسك بسيادته ومبدأ عدم وجود أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية".

وأشار ملاعب إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي سبق أن تكبد خسائر كبيرة في الجنوب خلال العدوان الأخير، وأجبر على الانسحاب من المواقع التي حاول احتلالها، كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي حينها "تراجع العدو وإرجاعه 6 كيلومترات عن المستوطنات". (عربي 21)
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: على إسرائيل أن توقف هجماتها في قطاع غزة على الفور
lebanon 24
09/11/2025 22:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تهزم إسرائيل حماس؟
lebanon 24
09/11/2025 22:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
lebanon 24
09/11/2025 22:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُوقف "الحوثيّون" هجماتهم على إسرائيل؟
lebanon 24
09/11/2025 22:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24