لماذا لم تُوقف إسرائيل هجماتها على لبنان؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد ناجي ملاعب، قال إنّ "الهجمات الإسرائيلية
على لبنان
لم تتوقف منذ أكثر من أسبوع، وإنّ الآلية المعتمدة لوقف إطلاق النار كانت محددة بـ60 يوما لتنظيف المنطقة التي تتمركز فيها قوات الطوارئ الدولية جنوب نهر الليطاني من كافة الأسلحة والذخائر، وفرض انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والنقاط والتلال المحتلة وفق قرار مجلس الأمن
الدولي 1701. غير أنّ تل أبيب لم تلتزم بهذه الآلية، بينما التزم لبنان بالقواعد المحددة".
وبحسب ملاعب، فإنّ "إسرائيل
تبنت منذ عام 2006 استراتيجية دفاع خارج حدودها، واعتبرت أنّ "حزب الله
" يُشكّل تهديدا استراتيجيا يتجاوز لبنان إلى محاور إقليمية، وأنّ الولايات المتحدة
الأميركية وافقت ضمنيا على هذه الاستراتيجية، كما أعلن الرئيسان بايدن
وترامب في مناسبات سابقة، وهو ما ساهم في غياب أي استنكار دولي لما تقوم به تل أبيب في لبنان وسوريا".
وردا على اتهامات إسرائيل إلى لبنان وحزب الله بتسليح مناطق الجنوب، أوضح أنّ "أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
، أعلن مباشرة بعد وقف إطلاق النار التزام
الحزب بالقرار 1701 كاملا، وتعاون مع الجيش وقوات اليونيفل لتفريغ المناطق من أي أسلحة غير شرعية، حيث أشار تقرير الجيش في اب الماضي إلى إنجاز 90% من السيطرة على الأسلحة خارج الشرعية اللبنانية
في الجنوب".
وأشار ملاعب إلى أنّ "الحكومة اللبنانية بدورها ملتزمة باستراتيجية حصر السلاح بيد الدولة على
كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تواجه تحديات بسبب ضعف إمكانات الجيش الذي يضطلع بعدة مهام مدنية وأمنية إضافية، من بينها الدفاع المدني وتأمين الطرقات وحماية المزارع".
وأكد أنّ "إسرائيل تتحدث صراحة عن تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار وإقامة تفاهمات أمنية مشابهة لما يحدث حاليا بين دمشق وتل أبيب، لكن لبنان يتمسك بسيادته ومبدأ عدم وجود أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية".
وأشار ملاعب إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي
سبق أن تكبد خسائر كبيرة في الجنوب خلال العدوان الأخير، وأجبر على الانسحاب من المواقع التي حاول احتلالها، كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي حينها "تراجع العدو وإرجاعه 6 كيلومترات عن المستوطنات". (عربي 21)