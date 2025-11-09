لقاء مع السفير الأردني في مجلس زحلة الثقافي

Advertisement

استضاف مجلس قضاء الثقافي السفير وليد الحديد في لقاء فكري وثقافي واقتصادي بعنوان " بعين ديبلوماسي"، تناول فيه الوطن بأبعاده الثقافية والفكرية والاقتصادية من خلال مرآة ديبلوماسية وإعلامية، مركّزًا على عمق العلاقة بين لبنان والأردن وآفاق التعاون بينهما. حضر اللقاء النواب عقيص وسليم عون وإلياس اسطفان وفعاليات.استُهلّ اللقاء بكلمة تقديم من المجلس غنطوس، استعرض فيها تاريخ المجلس "الذي تأسس عام 1967 على يد الشاعر الكبير سعيد عقل وكوكبة من الأدباء والشعراء الزحليين". ونوه "بعمل الهيئية الإدارية الدؤوب للحفاظ على الإرث الثقافي برؤى مستقبلية".وألقت رئيسة المجلس كريستين زعتر معلوف كلمة أكدت فيها على "أهمية العلاقات في المجالات الفكرية والتربوية والاقتصادية والثقافية"، منوّهة بدور الحديد في "تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين". وشكرته على "تلبية الدعوة وزيارة زحلة العريقة بتاريخها وتراثها"، وشكرت الصحافيين جوني منير وصبحي ياغي على مشاركتهما.وأضاء الحديد على "نقاط قوة لبنان وأهميته في مختلف المجالات"، منوّهًا "بقدراته الثقافية والإنسانية والاقتصادية"، مؤكدًا على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والأردني".وفي ختام اللقاء، قدّمت معلوف للحديد هدية فنية من توقيع الفنان جهاد القاصوف، "تكريمًا لمسيرته الديبلوماسية الراقية وتقديرًا لدوره في دعم الحوار الثقافي والفكري بين لبنان والأردن".