لبنان

لقاء مع السفير الأردني في مجلس زحلة الثقافي

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:41
Doc-P-1439970-638982925247893152.png
Doc-P-1439970-638982925247893152.png photos 0
 استضاف مجلس قضاء زحلة الثقافي السفير الأردني وليد الحديد في لقاء فكري وثقافي واقتصادي بعنوان "لبنان بعين ديبلوماسي"، تناول فيه الوطن بأبعاده الثقافية والفكرية والاقتصادية من خلال مرآة ديبلوماسية وإعلامية، مركّزًا على عمق العلاقة بين لبنان والأردن وآفاق التعاون بينهما. حضر اللقاء النواب جورج عقيص وسليم عون وإلياس اسطفان وفعاليات.
استُهلّ اللقاء بكلمة تقديم من نائب رئيس المجلس إيلي غنطوس، استعرض فيها تاريخ المجلس "الذي تأسس عام 1967 على يد الشاعر الكبير سعيد عقل وكوكبة من الأدباء والشعراء الزحليين". ونوه "بعمل الهيئية الإدارية الدؤوب للحفاظ على الإرث الثقافي برؤى مستقبلية".

وألقت رئيسة المجلس كريستين زعتر معلوف كلمة أكدت فيها على "أهمية العلاقات اللبنانية الأردنية في المجالات الفكرية والتربوية والاقتصادية والثقافية"، منوّهة بدور الحديد في "تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين". وشكرته على "تلبية الدعوة وزيارة زحلة العريقة بتاريخها وتراثها"، وشكرت الصحافيين جوني منير وصبحي ياغي على مشاركتهما.

وأضاء الحديد على "نقاط قوة لبنان وأهميته في مختلف المجالات"، منوّهًا "بقدراته الثقافية والإنسانية والاقتصادية"، مؤكدًا على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والأردني".

وفي ختام اللقاء، قدّمت معلوف للحديد هدية فنية من توقيع الفنان جهاد القاصوف، "تكريمًا لمسيرته الديبلوماسية الراقية وتقديرًا لدوره في دعم الحوار الثقافي والفكري بين لبنان والأردن".
