هذه هويّة الفائز بمركز نقيب المحامين في طرابلس

واعلن النتيجة النقيب المنتهية ولايته سامي الحسن، الذي شدد على العمل لتحقيق لعدالة ومواجهة الفساد.



والقى ضاهر كلمة قال فيها: "اليوم نسجل معا صفحة جديدة في تاريخ نقابتنا بعد معركة راقية تميزت بروح الديموقراطية والاحترام، ونحتفل بالنصر للنقابة بأكملها واشكركم جميعا وأشكر كل من آمن ودعم، ثقتكم امانة ووسام اعتز به ما حييت".



اضاف: "غدا يوم آخر، يبدأ العمل الجاد ويدي ممدودة الى جميع الزملاء والزميلات، ومكتب النقابة سيكون مرجعا لكل المحامين، لن يخفى فيه اي صوت يحمل مطلبا محقا، وصوت النقيب سيبقى الصدى لصوت كل محام وعنوانا للكرامة".



وختم: "النصر بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والاخلاص، حتى نرتقي الى مكانة تليق بتاريخنا ونقابتنا لننطلق من اجل الحق والحقيقة، ونحمل ضميرا حيا للحرية والعدالة".

وأجرى الوزير السابق عميد وديع الخازن اتصالاً باضاهر مهنئا إياه بانتخابه نقيباً للمحامين في الشمال، ومثنياً على "استحقاقه بجدارة ثقة زملائه لما عرفوا فيه من نزاهة وكفاءة ومناقبية رفيعة". وتمنى له التوفيق في مهامه النقابية الجديدة "لما فيه خير الجسم الحقوقي وصون استقلالية وترسيخ سيادة القانون".