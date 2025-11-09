Advertisement

لبنان

هذه هويّة الفائز بمركز نقيب المحامين في طرابلس

Lebanon 24
09-11-2025 | 08:57
انتهت في طرابلس انتخابات نقابة محامي الشمال، وقد فاز المحامي مروان ضاهر بمقعد نقيب محامي الشمال، فيما حصل على العضوية المحامي نبهان حداد.
واعلن النتيجة النقيب المنتهية ولايته سامي الحسن، الذي شدد على العمل لتحقيق لعدالة ومواجهة الفساد.

وقلد الحسن الضاهر وسام النقابة.
 
والقى ضاهر كلمة قال فيها: "اليوم نسجل معا صفحة جديدة في تاريخ نقابتنا بعد معركة راقية تميزت بروح الديموقراطية والاحترام، ونحتفل بالنصر للنقابة بأكملها واشكركم جميعا وأشكر كل من آمن ودعم، ثقتكم امانة ووسام اعتز به ما حييت".

اضاف: "غدا يوم آخر، يبدأ  العمل الجاد ويدي ممدودة الى جميع الزملاء والزميلات، ومكتب النقابة سيكون مرجعا لكل المحامين، لن يخفى فيه اي صوت يحمل مطلبا محقا، وصوت النقيب سيبقى الصدى لصوت كل محام وعنوانا للكرامة".

وختم: "النصر بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والاخلاص، حتى نرتقي الى مكانة تليق بتاريخنا ونقابتنا لننطلق من اجل الحق والحقيقة، ونحمل دوما ضميرا حيا للحرية والعدالة".
 
 
 
وأجرى الوزير السابق عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن اتصالاً باضاهر مهنئا إياه بانتخابه نقيباً للمحامين في الشمال، ومثنياً على "استحقاقه بجدارة ثقة زملائه لما عرفوا فيه من نزاهة وكفاءة ومناقبية رفيعة". وتمنى له التوفيق في مهامه النقابية الجديدة "لما فيه خير الجسم الحقوقي وصون استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون".
