24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه هويّة الفائز بمركز نقيب المحامين في طرابلس
Lebanon 24
09-11-2025
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت في
طرابلس
انتخابات نقابة محامي
الشمال
، وقد فاز المحامي مروان
ضاهر
بمقعد نقيب محامي الشمال، فيما حصل على العضوية المحامي نبهان حداد.
Advertisement
واعلن النتيجة النقيب المنتهية ولايته سامي الحسن، الذي شدد على العمل لتحقيق لعدالة ومواجهة الفساد.
وقلد الحسن الضاهر وسام النقابة.
والقى ضاهر كلمة قال فيها: "اليوم نسجل معا صفحة جديدة في تاريخ نقابتنا بعد معركة راقية تميزت بروح الديموقراطية والاحترام، ونحتفل بالنصر للنقابة بأكملها واشكركم جميعا وأشكر كل من آمن ودعم، ثقتكم امانة ووسام اعتز به ما حييت".
اضاف: "غدا يوم آخر، يبدأ العمل الجاد ويدي ممدودة الى جميع الزملاء والزميلات، ومكتب النقابة سيكون مرجعا لكل المحامين، لن يخفى فيه اي صوت يحمل مطلبا محقا، وصوت النقيب سيبقى الصدى لصوت كل محام وعنوانا للكرامة".
وختم: "النصر بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والاخلاص، حتى نرتقي الى مكانة تليق بتاريخنا ونقابتنا لننطلق من اجل الحق والحقيقة، ونحمل
دوما
ضميرا حيا للحرية والعدالة".
الخازن
وأجرى الوزير السابق عميد
المجلس العام الماروني
وديع الخازن اتصالاً باضاهر مهنئا إياه بانتخابه نقيباً للمحامين في الشمال، ومثنياً على "استحقاقه بجدارة ثقة زملائه لما عرفوا فيه من نزاهة وكفاءة ومناقبية رفيعة". وتمنى له التوفيق في مهامه النقابية الجديدة "لما فيه خير الجسم الحقوقي وصون استقلالية
القضاء
وترسيخ سيادة القانون".
مواضيع ذات صلة
النائب فرنجيه اعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب المحامين في طرابلس
Lebanon 24
النائب فرنجيه اعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب المحامين في طرابلس
09/11/2025 22:51:06
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشح لمركز نقيب المحامين عماد مرتينوس اقام لقاء مع محامي قضاء جبيل
Lebanon 24
المرشح لمركز نقيب المحامين عماد مرتينوس اقام لقاء مع محامي قضاء جبيل
09/11/2025 22:51:06
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
Lebanon 24
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
09/11/2025 22:51:06
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب المحامين في طرابلس كرم المصوّر الصحافي رجائي المباشر
Lebanon 24
نقيب المحامين في طرابلس كرم المصوّر الصحافي رجائي المباشر
09/11/2025 22:51:06
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس العام الماروني
نقيب المحامين
المجلس العام
الماروني
الخازن
القضاء
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي عثمان رئيسا لرابطة مختاري قضاء بعلبك
Lebanon 24
علي عثمان رئيسا لرابطة مختاري قضاء بعلبك
14:45 | 2025-11-09
09/11/2025 02:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم
Lebanon 24
لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم
14:40 | 2025-11-09
09/11/2025 02:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الذكاء الاصطناعي يرهق المدارس اللبنانية.. الإجابات لا تختلف
Lebanon 24
بالفيديو: الذكاء الاصطناعي يرهق المدارس اللبنانية.. الإجابات لا تختلف
14:27 | 2025-11-09
09/11/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
14:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2025-11-09
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
14:45 | 2025-11-09
علي عثمان رئيسا لرابطة مختاري قضاء بعلبك
14:40 | 2025-11-09
لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم
14:27 | 2025-11-09
بالفيديو: الذكاء الاصطناعي يرهق المدارس اللبنانية.. الإجابات لا تختلف
14:00 | 2025-11-09
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
13:58 | 2025-11-09
حملة تفتيشية على الأفران ومحال الدجاج في برج رحال
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24