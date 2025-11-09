Advertisement

لبنان

شابٌ تعرّض للإعتداء والسلب... فقد ذاكرته ونداء إلى أهله

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:25
Doc-P-1440013-638983025931255402.jpg
Doc-P-1440013-638983025931255402.jpg photos 0
عمد مجهولون إلى الإعتداء على الشاب حسن خالد السيّد من بلدة الحويش، ليل أمس.
وبعد الإعتداء عليه، عمد المجهولون إلى سلب السيّد.
 
 
ونُقلَ إلى المستشفى الحكومي في عكار، بينما علم "لبنان 24"، أنّ السيّد فقد ذاكرته، وطُلِبَ ممن يعرف ذويه التوجّه إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

 
 
المستشفى الحكومي

حسن خالد

لبنان 24

خالد ا

لبنان

العلا

عكار

