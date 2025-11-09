Advertisement

لبنان

بالأسماء... إليكم نتائج إنتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشمال

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:32
فاز الدكتور ميلاد ديب بمركز نقيب أطباء الأسنان في الشمال، بينما فاز الدكتور صلاح إسماعيل بعضوية النقابة، إلى جانب 7 أعضاء آخرين هم:
- نور المقدم
 
- زاهر الجندي
 
 
- طوني فرنجية 
 
- بلال الصياح 
 
 
- نيكولا جلاد 
 
 
 
