توقيف شخص في الجنوب... إليكم ما عثرت عليه قوى الأمن داخل سيارته ومنزله

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلي – العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود اليومية التي تبذلها لمكافحة الجرائم المختلفة وتوقيف مرتكبيها في المناطق ، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة في بلدة / ، المشتبه به:

م. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)

على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود.

جاء توقيفه على خلفية سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة ، وجرم مخدرات، حيث عُثر بحوزته على ثلاث طبات كريستال فارغة.

كما تم العثور على أسلاك كهربائية داخل السيارة.

بتفتيش منزله عثر على كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية، وأدوات مخصصة لعمليات السرقة.

سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة المختص.