Advertisement

لبنان

توقيف شخص في الجنوب... إليكم ما عثرت عليه قوى الأمن داخل سيارته ومنزله

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1440025-638983048735235398.jpg
Doc-P-1440025-638983048735235398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
في إطار الجهود اليومية التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم المختلفة وتوقيف مرتكبيها في المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي في بلدة الطيبة / مرجعيون، المشتبه به:
م. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)
على متن سيارة رباعية الدفع لون أسود.
جاء توقيفه على خلفية سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة شركة كهرباء لبنان، وجرم مخدرات، حيث عُثر بحوزته على ثلاث طبات كريستال فارغة.
كما تم العثور على أسلاك كهربائية داخل السيارة.
بتفتيش منزله عثر على كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية، وأدوات مخصصة لعمليات السرقة.
سلم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن أوقفت مطلوباً بعدّة مذكرات.. وهذا ما وجدته داخل سيارته
lebanon 24
09/11/2025 22:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
lebanon 24
09/11/2025 22:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستاني زفاف (فيديو)
lebanon 24
09/11/2025 22:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في الجنوب
lebanon 24
09/11/2025 22:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة كهرباء لبنان

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

كهرباء لبنان

اللبنانية

مرجعيون

الطيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
14:00 | 2025-11-09
13:58 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24