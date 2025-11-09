بعد فوزه... تهنئة من فرنجيّة وكرامي لنقيب المحامين الجديد في طرابلس



وأضاف: "المنافسة بين النقيب الضاهر والمرشح المحامي ساسين اتسمت بالمهنية والكفاءة والروح الرياضية. نتمنى كل النجاح للنقيب الضاهر كما كلّ النجاح للمحامي ساسين الذي نكن له كل المحبة والاحترام". كتب النائب عبر منصة "إكس": "ألف مبروك للمحامي مروان فوزه بمركز نقيب محامي . كلّ التوفيق للنقيب الجديد والثقة بأنه سيكون سنداً للمحامين وأميناً على العدالة في ".وأضاف: "المنافسة بين النقيب الضاهر والمرشح المحامي ساسين اتسمت بالمهنية والكفاءة والروح الرياضية. نتمنى كل النجاح للنقيب الضاهر كما كلّ النجاح للمحامي ساسين الذي نكن له كل المحبة والاحترام".

كما كتب عبر منصة "اكس":



"أبارك للمحامين في طرابلس والشمال بانتخاب نقيب جديد للمحامين في عملية ديموقراطية ونزيهة وشفافة.



‏وأهنئ المحامي مروان ضاهر بفوزه بمركز نقيب محامي طرابلس والشمال، ‏كما اهنئ المحامي نبهان حداد بفوزه بعضوية ، ‏راجيا لهما ولمجلس النقابة التوفيق في خدمة رسالة العدالة وصون كرامة المهنة وحقوق أهلها".