لبنان

بعد فوزه... تهنئة من فرنجيّة وكرامي لنقيب المحامين الجديد في طرابلس

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:50
كتب النائب طوني فرنجية عبر منصة "إكس": "ألف مبروك للمحامي مروان ضاهر فوزه بمركز  نقيب محامي طرابلس. كلّ التوفيق للنقيب الجديد والثقة بأنه سيكون سنداً للمحامين وأميناً على العدالة في الشمال".
وأضاف: "المنافسة بين النقيب الضاهر والمرشح المحامي شوقي ساسين اتسمت بالمهنية والكفاءة والروح الرياضية. نتمنى كل النجاح للنقيب الضاهر كما كلّ النجاح للمحامي ساسين الذي نكن له كل المحبة والاحترام".
 
 
كما كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس":

"أبارك للمحامين في طرابلس والشمال بانتخاب نقيب جديد للمحامين في عملية ديموقراطية ونزيهة وشفافة.

‏وأهنئ المحامي مروان ضاهر بفوزه بمركز نقيب محامي طرابلس والشمال، ‏كما اهنئ المحامي نبهان حداد بفوزه  بعضوية مجلس النقابة، ‏راجيا لهما ولمجلس النقابة التوفيق في خدمة رسالة العدالة وصون كرامة المهنة وحقوق أهلها".
النائب فيصل كرامي

مجلس النقابة

طوني فرنجية

طوني فرنجي

فرنجية

طرابلس

الرياض

الشمال

