الحريري هنّأ ضاهر لفوزه بانتخابات نقابة المحامين في الشمال

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:28
بارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري للمحامي مروان ضاهر فوزه نقيبًا للمحامين في طرابلس والشمال، متمنّيًا له التوفيق في الارتقاء بالنقابة وصون رسالتها، ومؤكدًا أنه "قامة قانونية نعتز بها وخير خلفٍ لخير سلف" النقيب سامي الحسن. كما هنّأ المحامي نبهان حداد بفوزه بعضوية مجلس النقابة، وشكر محامي "تيار المستقبل" ومنسقيات الشمال وعكار على التزامهم وجهودهم بالتعاون مع الحلفاء.
وفاز ضاهر بـ 874 صوتًا من أصل 1387، فيما نال نبهان محمد علي حداد 721 صوتًا في الانتخابات التي جرت اليوم في مقر النقابة.
نقابة المحامين

أحمد الحريري

مجلس النقابة

الأمين العام

سامي الحسن

المستقبل

علي حداد

