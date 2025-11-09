Advertisement

لبنان

محاولة سرقة فاشلة في طرابلس

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:09
أقدم مجهولون مساء اليوم على محاولة سرقة أحد المواطنين في محلة شارع الكوندور – طرابلس، إلا أنّ المحاولة باءت بالفشل، وقد فرّ الفاعلون إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
