قماطي: نتمسك بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان

ألقى المجلس السياسي في " " الوزير السابق محمود قماطي كلمة في لقاء تأبيني أقيم في المؤسسة الإسلامية الخيرية لأبناء جبيل وكسروان في كفرسالا بمناسبة ذكرى استشهاد محمد علي محمد رشيد. شَدّد قماطي على أنّ جمال وصيغة العيش المشترك يتجسّدان في منطقة جبيل وكسروان، وأنّ التضحيات التي قدّمتها هذه المناطق جزء من وطن واحد لا يتجزأ.وحذّر من محاولات هدم الوحدة الوطنية والطروحات الطائفية، مشيراً إلى تهديد وجودي يواجه لبنان وذكر تصريحات لقادة ومسؤولين أجانب في هذا الإطار. ورفض أي تماهٍ مع العدو أو تنفيذ مطالب أميركية أو إسرائيلية تعادِل استهدافاً لوحدة البلاد.وأكد قماطي على حاجة لبنان إلى الاستقرار الوطني وعلى دور كعامل حماية وورقة ضغط دفاعية، مشدداً على أنّ المقاومة ضمت من طوائف وأحزاب مختلفة. ونفى أن تكون المقاومة سبب الانهيار الاقتصادي، معتبراً أنّ الفساد وسرقة أموال المودعين هما السبب. وختم بالتأكيد على التمسّك بالسلاح باعتباره ضمان بقاء وورقة قوة للبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)