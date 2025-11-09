Advertisement

لبنان

قماطي: نتمسك بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان

Lebanon 24
09-11-2025 | 12:51
ألقى نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي كلمة في لقاء تأبيني أقيم في المؤسسة الإسلامية الخيرية لأبناء جبيل وكسروان في كفرسالا بمناسبة ذكرى استشهاد محمد علي محمد رشيد. شَدّد قماطي على أنّ جمال لبنان وصيغة العيش المشترك يتجسّدان في منطقة جبيل وكسروان، وأنّ التضحيات التي قدّمتها هذه المناطق جزء من وطن واحد لا يتجزأ.
وحذّر من محاولات هدم الوحدة الوطنية والطروحات الطائفية، مشيراً إلى تهديد وجودي يواجه لبنان وذكر تصريحات لقادة ومسؤولين أجانب في هذا الإطار. ورفض أي تماهٍ مع العدو أو تنفيذ مطالب أميركية أو إسرائيلية تعادِل استهدافاً لوحدة البلاد.
وأكد قماطي على حاجة لبنان إلى الاستقرار الوطني وعلى دور المقاومة كعامل حماية وورقة ضغط دفاعية، مشدداً على أنّ المقاومة ضمت شهداء من طوائف وأحزاب مختلفة. ونفى أن تكون المقاومة سبب الانهيار الاقتصادي، معتبراً أنّ الفساد وسرقة أموال المودعين هما السبب. وختم بالتأكيد على التمسّك بالسلاح باعتباره ضمان بقاء وورقة قوة للبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24