تفجيران في الحي الشرقي لبلدة حولا

سُمِع دوي انفجارين عنيفين في مختلف مناطق الجنوب.

وقد رجّحت المعلومات أن يكون ناجماً عن إقدام قوات الإحتلال على عملية تفجير بكمية كبيرة من المتفجرات في محيط بلدة حولا الجنوبية.