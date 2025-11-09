Advertisement

لبنان

تفجيران في الحي الشرقي لبلدة حولا

Lebanon 24
09-11-2025 | 19:01
A-
A+
Doc-P-1440189-638983373321944395.jpg
Doc-P-1440189-638983373321944395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُمِع دوي انفجارين عنيفين في مختلف مناطق الجنوب.
وقد رجّحت المعلومات أن يكون ناجماً عن إقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي على عملية تفجير بكمية كبيرة من المتفجرات في محيط بلدة حولا الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجرا بعمق 900 متر بعيدا عن الموقع المستحدث في الحي الشرقي لبلدة حولا ونفذت تفجيرا لأحد المباني
lebanon 24
10/11/2025 05:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت تفجيرين قويين في حي صبيح في الأطراف الشرقية لبلدة حولا
lebanon 24
10/11/2025 05:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاسمنت الحي.. مادة تحول المباني إلى بطاريات
lebanon 24
10/11/2025 05:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير للجيش في السلسلة الشرقية وتحديدا في بلدة سمشطار
lebanon 24
10/11/2025 05:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

جيران

بيرة

كميت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2025-11-09
15:52 | 2025-11-09
15:00 | 2025-11-09
14:45 | 2025-11-09
14:40 | 2025-11-09
14:27 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24